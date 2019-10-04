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Anasayfa > Yazarlar > Çakmakşah tek
Çakmakşah tek ERGUN ONARIR Çakmakşah tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.10.2019, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 15 handikap yarışında Gaddara, Hayal Tufanı, Flamboyant, My Little Knight, Free Turks ve Akdağ Fırtınası öncelikli isimler.
2:AYAK: Arapların sentetikteki 4 şartlı yarışında Salvo, Yoldaşhan, Baltacı, Şahin Tepesi ve Rusdamat arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: "S.A.A.Y.Derneği" grup 2 koşusunu formunu geliştiren Çakmakşah'ın kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: "Hücum Tulgar" koşusunda Kreacher ve My Billionaire birinciliğin güçlü adayları. Birlikte düşünülmeli.
5.AYAK: 1 şartlı yarışta Ündeğer, Kadeş, Başaydın ve Sungurlu öne çıkan taylar.
6.AYAK: Kapanışta Pastoral Senfoni, Mystic Green ve Maicon öne çıkan taylar. King Mage, Yüzatlı ve Es Matador geniş oynayanlara.

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