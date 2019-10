1.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 15 handikap yarışında Gaddara, Hayal Tufanı, Flamboyant, My Little Knight, Free Turks ve Akdağ Fırtınası öncelikli isimler.

2:AYAK: Arapların sentetikteki 4 şartlı yarışında Salvo, Yoldaşhan, Baltacı, Şahin Tepesi ve Rusdamat arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: "S.A.A.Y.Derneği" grup 2 koşusunu formunu geliştiren Çakmakşah'ın kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: "Hücum Tulgar" koşusunda Kreacher ve My Billionaire birinciliğin güçlü adayları. Birlikte düşünülmeli.

5.AYAK: 1 şartlı yarışta Ündeğer, Kadeş, Başaydın ve Sungurlu öne çıkan taylar.

6.AYAK: Kapanışta Pastoral Senfoni, Mystic Green ve Maicon öne çıkan taylar. King Mage, Yüzatlı ve Es Matador geniş oynayanlara.