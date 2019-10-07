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Anasayfa > Yazarlar > Casa Grande
Casa Grande ERGUN ONARIR Casa Grande ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 07.10.2019, 00:00
1.AYAK: İlk kez piste çıkan tayların 1 şartlı yarışında Team Master, Blackie, Millau, Karakorsan ve Jack Pot öncelikli isimler. Duncan ve Victoria yeri olanlara.
2.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 15 handikap kapışmasında Cloud Walker, Ray Of Sunshine, Lion Flag ve Bu Da Bator arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Arapların uzun mesafeli 21 handikap yarışında Şahinsemih, Beratbey, Malakka ve Onurluefe birincilik adaylarım. Fıratın Öfkesi sürprizde.
4.AYAK: "Kayı" koşusunda süper formuyla Casa Grande birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Balkan Fırtınası, Flying Ant ve Sky Woman birinciliğe yakın taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Sinoplu Merve, Başkan ve Ejderyürek arasında düğüm çözülür.
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