  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa > Yazarlar > Zorlu program
Zorlu program ERGUN ONARIR Zorlu program ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 05.10.2019, 00:00

1.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında Realist, Sevgikız, Eslem Sultan, Şerefnaz ve İnci Küpeli birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait yarışında Po- wer Ming, Baydöker ve Wait For It çekişmesine Atletico da katılabilir.
3.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 15 handikap kapışmasında Al Uqsur, Paramparça, Güzelat ve Passo Doble öncelikli isimler.
4.AYAK: Arapların kısa vade yarışında Babamedet, İradeliyıldız ve Tekfordteyfik öne çıkıyor. Tumbulağam ve Ulubeyi yeri olanlara.
5.AYAK: Kilo dezavantajına rağmen formunun zirvesindeki Gümbürgümbür Kocaeli'nden sonra İzmir'de de kazanabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki 4 şartlı yarışta Manilya, Eseralp ve Cesurayak öne çıkıyor. Yücelir ve Efeberk geniş oynayanlara.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN