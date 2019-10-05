1.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında Realist, Sevgikız, Eslem Sultan, Şerefnaz ve İnci Küpeli birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait yarışında Po- wer Ming, Baydöker ve Wait For It çekişmesine Atletico da katılabilir.

3.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 15 handikap kapışmasında Al Uqsur, Paramparça, Güzelat ve Passo Doble öncelikli isimler.

4.AYAK: Arapların kısa vade yarışında Babamedet, İradeliyıldız ve Tekfordteyfik öne çıkıyor. Tumbulağam ve Ulubeyi yeri olanlara.

5.AYAK: Kilo dezavantajına rağmen formunun zirvesindeki Gümbürgümbür Kocaeli'nden sonra İzmir'de de kazanabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki 4 şartlı yarışta Manilya, Eseralp ve Cesurayak öne çıkıyor. Yücelir ve Efeberk geniş oynayanlara.