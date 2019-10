1.AYAK: Arapların sentetikteki 17 handikap kapışmasında Yurtyapan, Döver, Albunea, Akağaç ve Pexuss öne çıkıyor. Alyayla ve Mavra yeri olanlarca düşünülmeli.

2.AYAK: Maiden yarışta Es Es Balcı, Storm Light, Starlike ve Cascada birinciliğe daha yakın taylar. Last Impact sürprizde.

3.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 21 handikap yarışında My Perfection, Spread The Joy ve Firey Ates arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: 2 yaşlı tayların grup 3 yarışında favorim Magnum Opus. İyi durumuyla Vahşi Kız rakip yazmayı düşünenlerce dikkate alınmalı.

5.AYAK: "Dumlupınar" koşusunda Denizim, Yeltay, Batmanaslanı ve Taçser kapışması yaşanacak.

6.AYAK: Kapanıştaki 5 şartlı yarışta Asteroid, Zübeyir ve Şubartay öncelikli isimler. Kevir ve Demirpoyrazım geniş oynayanlara.