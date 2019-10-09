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Anasayfa > Yazarlar > Cömertoğlu şanslı
Cömertoğlu şanslı ERGUN ONARIR Cömertoğlu şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.10.2019, 00:00

1.AYAK: "Bakırköy Kaymakamlığı" koşusunda Suvla Point. Farilyalı, Scifo ve Invincible Baby birincilik adaylarım.
2.AYAK: Dişi tayların 1 şartlı koşusunda Aslı Gelin, Kind Of Grey, Lady Of Parthenia ve Kızçem Kızı öncelikli isimler,
3.AYAK: "Yavuz Gülerce" koşusunda Mega Star, Gurbet Ateşi, Duman, Korkmazefe ve Güneşi Gördüm kupaya daha yakın taylar.
4.AYAK: "İstanbulun Kurtuluşu" koşusunda Gümbürgümbür, Ulukız ve Fatih Ağa arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: Dişi İngilizlerin uzun mesafe 4 şartlı yarışında My Blitz, Peramus ve Allora öne çıkan taylar.
6.AYAK: Arap taylarının kapanış koşusunda formunu geliştiren Cömertoğlu birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

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