1.AYAK: Uzun mesafeli 16 handikap kapışmasında Mahzunkral, Hüradam, Gölgeyele ve Ulakçı öncelikli isimler.

2.AYAK: İngilizlerin çimdeki sürat yarışında Lhazareen, Yoldaşkaya ve Vlastelin arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Royaliz, Kanivar, Altınkızım ve Büyükhan Kızı birinciliğe daha yakın taylar.

4.AYAK: İki yaşlı tayların çim pistteki 4 şartlı yarışında Kara Serseri, Storm Falcon ve Sesil Hanım birincilik adaylarım.

5.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki uzun mesafeli 5 şartlı yarışını formunu geliştiren Persistance'nin kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanıştaki 5 şartlı yarışta Çılgın Serdar, Günpınar, Kayakurt, Mihmanlı ve Kayalaska öne çıkan taylar. Silvertay sürprizde.