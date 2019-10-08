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Anasayfa > Yazarlar > Persistance tek
Persistance tek ERGUN ONARIR Persistance tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.10.2019, 00:00

1.AYAK: Uzun mesafeli 16 handikap kapışmasında Mahzunkral, Hüradam, Gölgeyele ve Ulakçı öncelikli isimler.
2.AYAK: İngilizlerin çimdeki sürat yarışında Lhazareen, Yoldaşkaya ve Vlastelin arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Royaliz, Kanivar, Altınkızım ve Büyükhan Kızı birinciliğe daha yakın taylar.
4.AYAK: İki yaşlı tayların çim pistteki 4 şartlı yarışında Kara Serseri, Storm Falcon ve Sesil Hanım birincilik adaylarım.
5.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki uzun mesafeli 5 şartlı yarışını formunu geliştiren Persistance'nin kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanıştaki 5 şartlı yarışta Çılgın Serdar, Günpınar, Kayakurt, Mihmanlı ve Kayalaska öne çıkan taylar. Silvertay sürprizde.

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