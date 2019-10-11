1.AYAK: Çimdeki uzun mesafe 15 handikap kapışmasında Flash Forward, Atiba, Aly Wins, Maicon ve Creed Boy öne çıkan taylar. Wolf Creek ve Doğa Kanunu yeri olanlara.

2.AYAK: Arap taylarının kupalı yarışında Hopa Şahı, Hanımcım, Göklerin Gülü ve Ayliz öncelikli isimler. Sabahan Gelin sürpriz.

3.AYAK: İngilizlerin "Byerley Türk" koşusunda Finesse, Sharpa ve Corcovado çekişmesine Ulan Bator da katılabilir.

4.AYAK: 2 yaşlı tayların sentetikteki "Yusuf Dikman" koşusunda La Querda, Lady Maya ve Candy Girl kapışması kazananı belirler.

5.AYAK: Maiden yarışta formunu ilerleten Fırtınakasım birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Hakkak, Makedon, Neşetim ve Salvo öne çıkıyor.