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Anasayfa > Yazarlar > Fırtınakasım tek
Fırtınakasım tek ERGUN ONARIR Fırtınakasım tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.10.2019, 00:00

1.AYAK: Çimdeki uzun mesafe 15 handikap kapışmasında Flash Forward, Atiba, Aly Wins, Maicon ve Creed Boy öne çıkan taylar. Wolf Creek ve Doğa Kanunu yeri olanlara.
2.AYAK: Arap taylarının kupalı yarışında Hopa Şahı, Hanımcım, Göklerin Gülü ve Ayliz öncelikli isimler. Sabahan Gelin sürpriz.
3.AYAK: İngilizlerin "Byerley Türk" koşusunda Finesse, Sharpa ve Corcovado çekişmesine Ulan Bator da katılabilir.
4.AYAK: 2 yaşlı tayların sentetikteki "Yusuf Dikman" koşusunda La Querda, Lady Maya ve Candy Girl kapışması kazananı belirler.
5.AYAK: Maiden yarışta formunu ilerleten Fırtınakasım birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Hakkak, Makedon, Neşetim ve Salvo öne çıkıyor.

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