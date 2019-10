1.AYAK: Çim pistteki 16 handikap yarışında Simaykoç, Jak Vjetar, Bavo Brao, Rocky Fork Mnm ve Benligül birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: İngilizlerin 17 handikap kapışmasında Blackball, Calliente ve Lozan öncelikli isimler. Güçlü Kız yeri olanlara.

3.AYAK: Arap taylarının 2 şartlı yarışını formunu geliştiren İrfanağa'nın kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: Kum pistteki maiden yarışta Blue Thunder ve Starry Night ayrımsız kuponlara yazılmalı.

5.AYAK: Çimdeki 4 şartlı yarışta Oğlum Murat, Invisible Woman, Al Uqsur ve Write To Ellie çekişmesine You Never Know da katılabilir.

6.AYAK: Dişi tayların 3 şartlı yarışını kalabalık tutalım. Wonderfull, Munzur River, Happy Abey, Balaca, April Blessing ve Küpşeker birincilik adaylarım.