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İrfanağa şanslı ERGUN ONARIR İrfanağa şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10.10.2019, 00:00

1.AYAK: Çim pistteki 16 handikap yarışında Simaykoç, Jak Vjetar, Bavo Brao, Rocky Fork Mnm ve Benligül birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: İngilizlerin 17 handikap kapışmasında Blackball, Calliente ve Lozan öncelikli isimler. Güçlü Kız yeri olanlara.
3.AYAK: Arap taylarının 2 şartlı yarışını formunu geliştiren İrfanağa'nın kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: Kum pistteki maiden yarışta Blue Thunder ve Starry Night ayrımsız kuponlara yazılmalı.
5.AYAK: Çimdeki 4 şartlı yarışta Oğlum Murat, Invisible Woman, Al Uqsur ve Write To Ellie çekişmesine You Never Know da katılabilir.
6.AYAK: Dişi tayların 3 şartlı yarışını kalabalık tutalım. Wonderfull, Munzur River, Happy Abey, Balaca, April Blessing ve Küpşeker birincilik adaylarım.

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