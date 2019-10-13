1.AYAK: Arap taylarının çim pistteki 15 handikap kapışmasında Spartaküs, Hazar Denizi, Sagarmata, Aydankız ve Kral Onur öncelikli isimler.

2.AYAK: İngilizlerin çimdeki uzun yarışında Volta, Silk Road ve Rekor kapışmasına Aslan Adam da katılabilir.

3.AYAK: 2 yaşlıların "Şerafettin Gedik" koşusunda Secret Blood, Latika, Handsome Hero ve Steel Man kapışmasını izleyeceğiz. Banes hata kollayacak.

4.AYAK: Dişilerin "Harem" koşusunda Iskra, Tatvan İncisi ve Peri Lina arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Şirin Sultan, Beeonic, Smart Diamond ve Çılgın Güzel öne çıkan taylar. El Kızı yeri olanlara.

6.AYAK: Çim pistteki kapanış koşusunu formunu zirveye taşıyan Şahinşevket'in kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.