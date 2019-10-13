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Anasayfa > Yazarlar > Şahinşevket tek
Şahinşevket tek ERGUN ONARIR Şahinşevket tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.10.2019, 00:00

1.AYAK: Arap taylarının çim pistteki 15 handikap kapışmasında Spartaküs, Hazar Denizi, Sagarmata, Aydankız ve Kral Onur öncelikli isimler.
2.AYAK: İngilizlerin çimdeki uzun yarışında Volta, Silk Road ve Rekor kapışmasına Aslan Adam da katılabilir.
3.AYAK: 2 yaşlıların "Şerafettin Gedik" koşusunda Secret Blood, Latika, Handsome Hero ve Steel Man kapışmasını izleyeceğiz. Banes hata kollayacak.
4.AYAK: Dişilerin "Harem" koşusunda Iskra, Tatvan İncisi ve Peri Lina arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Şirin Sultan, Beeonic, Smart Diamond ve Çılgın Güzel öne çıkan taylar. El Kızı yeri olanlara.
6.AYAK: Çim pistteki kapanış koşusunu formunu zirveye taşıyan Şahinşevket'in kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.

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