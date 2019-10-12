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Wonderkid şanslı ERGUN ONARIR Wonderkid şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.10.2019, 00:00

1.AYAK: Arap taylarının çimdeki 3 şartlı yarışında Kıyaset, Küşi ve Haskaraca öne çıkıyor. Benli Sultan ve Soylu Deniz yeri olanlarca düşünülmeli.
2.AYAK: Arapların 15 handikap yarışı çekişmeli geçecek. Özdoğa, Sinyor, Şanslı Kafkas, Hasan Abi, Favori Kız ve Ertecimer öncelikli isimler. Baba Cuma ve Göktekinbey sürpriz.
3.AYAK: Kısa vade yarışta Tomiris, Avukat, Nestor ve Seventh Sense çekişmesine Borantay da katılabilir.
4.AYAK: Kumdaki uzun mesafe kısa vade yarışta Kocamemed ve Tuğtekin birlikte düşünülmeli.
5.AYAK: Kum pistteki maiden yarışı formunu geliştiren Wonderkid'in kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanıştaki 19 şartlı yarışta Point Shot, Lawson, Real West, Börü ve Pamiraada kapışmasına Prensesutkun de katılabilir.

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