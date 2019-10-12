1.AYAK: Arap taylarının çimdeki 3 şartlı yarışında Kıyaset, Küşi ve Haskaraca öne çıkıyor. Benli Sultan ve Soylu Deniz yeri olanlarca düşünülmeli.

2.AYAK: Arapların 15 handikap yarışı çekişmeli geçecek. Özdoğa, Sinyor, Şanslı Kafkas, Hasan Abi, Favori Kız ve Ertecimer öncelikli isimler. Baba Cuma ve Göktekinbey sürpriz.

3.AYAK: Kısa vade yarışta Tomiris, Avukat, Nestor ve Seventh Sense çekişmesine Borantay da katılabilir.

4.AYAK: Kumdaki uzun mesafe kısa vade yarışta Kocamemed ve Tuğtekin birlikte düşünülmeli.

5.AYAK: Kum pistteki maiden yarışı formunu geliştiren Wonderkid'in kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanıştaki 19 şartlı yarışta Point Shot, Lawson, Real West, Börü ve Pamiraada kapışmasına Prensesutkun de katılabilir.