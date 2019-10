1.AYAK: Çim pistteki 17 handikapta Bay Jak, Tayyiphan ve Emperor Sion öncelikli isimler. Write To Ellie ve Invisible Woman yeri olanlarca düşünülmeli.

2.AYAK: Arapların çimdeki 4 şartlı yarışında Islah, Sonmuhterem, Haberpolat, Kaftan ve Karayürek arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: 2 yaşlı taylarda Always Lucky, Best Of Azra, Hüsni ve Çelikgüç birincilik adaylarım.

4.AYAK: Dişi taylarda önceliği Monshau'ya veriyorum. Formunu geliştiren Reina De Diamentes de ihmale gelmez.

5.AYAK: Arap taylarının maiden yarışını iyi duruma gelen Terapist'in kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Onslow, Kekova, Dream City, Sofist, Real King ve Geeta birinciliğe daha yakın taylar. İyi şanslar.

