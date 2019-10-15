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Barikat şanslı ERGUN ONARIR Barikat şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.10.2019, 00:00

1.AYAK: 1 şartlı yarışta Pitane, Luna Livegood. Grande Aquila, Tear Of The Sun ve İplikçi birincilik mücadelesi verecek taylar.
2.AYAK: Dişi Arap taylarının 3 şartlı yarışını kalabalık tutalım. Safkaya, Berfin Kızı, Prenses Derya, Uçan Fatoş, Bir Matra ve Gülayfer birincilik adaylarım.
3.AYAK: Kum pistteki orta mesafe 16 handikap kapışmasında Süper Baba, Beybora, Baba Cuvee, Bruce Wayne, Şanslı Çocuk ve Nalın İsyanı öne çıkıyor.
4.AYAK: Dişi tayların 3 şartlı yarışını formunu geliştiren Barikat'ın kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Arapların çim pistteki uzun mesafe yarışında favorim Ustura. Formunu geliştiren Uçuran sert rakip olabilir.
6.AYAK: Çimdeki kapanış koşusunda Imagine Perest ve Puzzle birlikte düşünülmeli.

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