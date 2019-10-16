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Anasayfa > Yazarlar > Jack Sparrow
Jack Sparrow ERGUN ONARIR Jack Sparrow ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.10.2019, 00:00

1.AYAK: Arapların uzun mesafeli 24 handikap yarışında Özekan, Binbir, Afacan, Umutlu ve Bütünay öncelikli isimler. Sinanlı ve Çelikman yeri olanlana.
2.AYAK: Arap taylarının 14 handikap kapışmasında Özgünstone, Cömertoğlu, Sarrafşah, Sinoplu Merve, Hürreis ve Takiefe arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Kupalı yarışta Stallion Falcon ve Hosli kapışması kazananı belirler.
4.AYAK: "Atıf Er" koşusunu formunu yükselten Jack Sparrow'un kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Maiden yarışta Uğurhan, Oğlum Kürşad, Last Impact ve Coşku birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: İngilizlerin çim pistteki kapanış koşusunda Longstar, Naçal ve Derin Diyar kapışması yaşanacak. Cape Town sürpriz

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