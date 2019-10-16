1.AYAK: Arapların uzun mesafeli 24 handikap yarışında Özekan, Binbir, Afacan, Umutlu ve Bütünay öncelikli isimler. Sinanlı ve Çelikman yeri olanlana.

2.AYAK: Arap taylarının 14 handikap kapışmasında Özgünstone, Cömertoğlu, Sarrafşah, Sinoplu Merve, Hürreis ve Takiefe arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Kupalı yarışta Stallion Falcon ve Hosli kapışması kazananı belirler.

4.AYAK: "Atıf Er" koşusunu formunu yükselten Jack Sparrow'un kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Maiden yarışta Uğurhan, Oğlum Kürşad, Last Impact ve Coşku birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: İngilizlerin çim pistteki kapanış koşusunda Longstar, Naçal ve Derin Diyar kapışması yaşanacak. Cape Town sürpriz