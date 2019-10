1.AYAK: Arapların uzun mesafeli 17 handikap kapışmasında Vanlımaho, Eseralp, Fıratın Öfkesi, Bombacan ve Boraltan arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Dişi İngilizlerin yamaklara ait 4 şartlı yarışında Güçlü Kız, Jinet ve Penguen birincilik adaylarım.

3.AYAK: 2 yaşlı tayların kısa vade yarışında Rhythm Of Colour, Baba Avcı, Secret Lover ve Dont Look Back çekişmesi kazananı belirler.

4.AYAK: Çim pistteki kısa vade yarışta Ateşin Kanatları ve Bavo Brao öne çıkan taylar. Mister Point yeri olanlarca işaretlenmeli.

5.AYAK: Arap taylarının maiden yarışını formunu geliştiren Cihantayım'ın kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanış yarışında Bahtiyarlı, Dorukrüzgar, Wonderfull, Fresh Yourself, My Pride ve Trevi Fountain öne çıkan taylar.