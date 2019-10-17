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Anasayfa > Yazarlar > Cihantayım tek
Cihantayım tek ERGUN ONARIR Cihantayım tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.10.2019, 00:00

1.AYAK: Arapların uzun mesafeli 17 handikap kapışmasında Vanlımaho, Eseralp, Fıratın Öfkesi, Bombacan ve Boraltan arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Dişi İngilizlerin yamaklara ait 4 şartlı yarışında Güçlü Kız, Jinet ve Penguen birincilik adaylarım.
3.AYAK: 2 yaşlı tayların kısa vade yarışında Rhythm Of Colour, Baba Avcı, Secret Lover ve Dont Look Back çekişmesi kazananı belirler.
4.AYAK: Çim pistteki kısa vade yarışta Ateşin Kanatları ve Bavo Brao öne çıkan taylar. Mister Point yeri olanlarca işaretlenmeli.
5.AYAK: Arap taylarının maiden yarışını formunu geliştiren Cihantayım'ın kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanış yarışında Bahtiyarlı, Dorukrüzgar, Wonderfull, Fresh Yourself, My Pride ve Trevi Fountain öne çıkan taylar.

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