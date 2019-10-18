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Anasayfa > Yazarlar > Pist Kralı şanslı
Pist Kralı şanslı ERGUN ONARIR Pist Kralı şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.10.2019, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki kupa mücadelesini kalabalık tutalım. Makambo, Mine Of Fire, Magfellow, Semih Bey, Uludaz ve Luminescnce arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: 2 yaşlı tayların 1 şartlı yarışında Time To Involve en başa yazılmalı. Beykoz sert rakip olur. Bozdağ Beyi v The Last Dream geniş oynayanlara.
3.AYAK: Kısa mesafe "Prens Halim Sait Türkkan" yarışının kapatılmasını öneriyorum. Cheri Cheri Lady, Hawking ve Beklenen öncelikli tercihlerim.
4.AYAK: Çim pistteki 16 handikap kapışmasında Kapıdağ ve Beyhanefe birlikte düşünülmeli.
5.AYAK: Arap taylarının satış 3 koşusunu Pist Kralı'nın kolay kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Arapların sentetikteki kapanış koşusunda Pexuss, Albunea, Malakka, Hanım Hanım ve Aloysha birinciliğe daha yakın isimler.

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