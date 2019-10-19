  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa > Yazarlar > Tilgarimo şanslı
Tilgarimo şanslı ERGUN ONARIR Tilgarimo şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.10.2019, 00:00

1.AYAK: Arapların kısa vade yarışında My Sultan, Ninoşun Oğlu, Özerdinç, Ağapersen ve Arslanturbo arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Maiden yarışta formunu yükselten Tilgarimo birinciliğin en güçlü adayı. Risk almayı sevenler tek yazsın!
3.AYAK: Tayların 3 şartlı yarışında Frighten, Denizyıldızı, Grayocean ve Çıldır Gölü birinciliğe daha yakın isimler.
4.AYAK: Arap taylarının "Havuçerol" koşusunda Ildırlı ve Şarlo ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: İngilizlerin çim pistteki uzun mesafe 4 şartlı yarışında Değerli, Big Farrier, My Big Boy ve Güzelat kapışması kazananı belirler.
6.AYAK: Kumdaki uzun mesafeli kapanış koşusunda Lord Of Time, Battle Rhythm ve Tek Dadaş birincilik adaylarım.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN