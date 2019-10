1.AYAK: Arapların kısa vade yarışında My Sultan, Ninoşun Oğlu, Özerdinç, Ağapersen ve Arslanturbo arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Maiden yarışta formunu yükselten Tilgarimo birinciliğin en güçlü adayı. Risk almayı sevenler tek yazsın!

3.AYAK: Tayların 3 şartlı yarışında Frighten, Denizyıldızı, Grayocean ve Çıldır Gölü birinciliğe daha yakın isimler.

4.AYAK: Arap taylarının "Havuçerol" koşusunda Ildırlı ve Şarlo ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: İngilizlerin çim pistteki uzun mesafe 4 şartlı yarışında Değerli, Big Farrier, My Big Boy ve Güzelat kapışması kazananı belirler.

6.AYAK: Kumdaki uzun mesafeli kapanış koşusunda Lord Of Time, Battle Rhythm ve Tek Dadaş birincilik adaylarım.