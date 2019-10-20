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Anasayfa > Yazarlar > Pastoral Senfoni
Pastoral Senfoni ERGUN ONARIR Pastoral Senfoni ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.10.2019, 00:00

1.AYAK: Maiden yarışta Hoppala Ege, Beyond Expectation, Prokopi, Technique, Yaşama Sevinci ve Laminar birinciliğe yakın taylar.
2.AYAK: "Hara lar" koşusunda Baş Hükümdar ve Tek Yürek birinciliğin güçlü adayları. Ayrımsız kuponlarda yer almalı.
3.AYAK: "Zühtü Erişen" koşusunda Lucky Foot, Hürat ve Allegro Fiddle kapışmasını izleyeceğiz. Kasalina rakiplerinin hatasını kollayacak.
4.AYAK: "Kanuni Sultan Süleyman" koşusunda Oğuzboylu, Ateşbibi, Denizim, Aşemez ve Batmanaslanı arasında kazanan belirlenir.
5.AYAK: "Cevdet Sümer" koşusunda Sumel Han, Curtaralo, Cosmic Dancer ve Alberto kapışmasına You Newer Know da katılabilir.
6.AYAK: Tayların 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Pastoral Senfoni'nin kazanmasını bekliyorum.

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