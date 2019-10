1.AYAK: Maiden yarışta Hoppala Ege, Beyond Expectation, Prokopi, Technique, Yaşama Sevinci ve Laminar birinciliğe yakın taylar.

2.AYAK: "Hara lar" koşusunda Baş Hükümdar ve Tek Yürek birinciliğin güçlü adayları. Ayrımsız kuponlarda yer almalı.

3.AYAK: "Zühtü Erişen" koşusunda Lucky Foot, Hürat ve Allegro Fiddle kapışmasını izleyeceğiz. Kasalina rakiplerinin hatasını kollayacak.

4.AYAK: "Kanuni Sultan Süleyman" koşusunda Oğuzboylu, Ateşbibi, Denizim, Aşemez ve Batmanaslanı arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: "Cevdet Sümer" koşusunda Sumel Han, Curtaralo, Cosmic Dancer ve Alberto kapışmasına You Newer Know da katılabilir.

6.AYAK: Tayların 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Pastoral Senfoni'nin kazanmasını bekliyorum.