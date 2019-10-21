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Anasayfa > Yazarlar > Crime Partner
Crime Partner ERGUN ONARIR Crime Partner ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.10.2019, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait çimdeki uzun mesafe yarışında Lion Flag, Win For Me, Baş Bela ve Dragic çekişmesine Write To Ellie de katılabilir.
2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Theia, Yelbegen, Set Me Loose, Saraylı Kız, Nilgün Sultan ve Des Rangila öne çıkan taylar. Enginar yeri olanlara.
3.AYAK: Kısa vade yarışında Cevherizade, Güneşi Gördüm, Ayliz, Kırmızıbahçe ve Orki arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: 2 yaşlı tayların kısa vade yarışında Vahşi Kız ve Don Corleone birlikte düşünülmeli. Utkunun Kızı geniş oynayanlara.
5.AYAK: Arapların 16 handikap yarışında Son Toşur, It May Rain ve Caize öncelikli isimler. Gülüşlü ve Hızlı Asiye sürpriz bekleyenlere.
6.AYAK: Kapanış yarışını formunu ilerleten Crime Partner'in kazanmasını bekliyorum. İyi şanslar.
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