1.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait çimdeki uzun mesafe yarışında Lion Flag, Win For Me, Baş Bela ve Dragic çekişmesine Write To Ellie de katılabilir.

2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Theia, Yelbegen, Set Me Loose, Saraylı Kız, Nilgün Sultan ve Des Rangila öne çıkan taylar. Enginar yeri olanlara.

3.AYAK: Kısa vade yarışında Cevherizade, Güneşi Gördüm, Ayliz, Kırmızıbahçe ve Orki arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: 2 yaşlı tayların kısa vade yarışında Vahşi Kız ve Don Corleone birlikte düşünülmeli. Utkunun Kızı geniş oynayanlara.

5.AYAK: Arapların 16 handikap yarışında Son Toşur, It May Rain ve Caize öncelikli isimler. Gülüşlü ve Hızlı Asiye sürpriz bekleyenlere.

6.AYAK: Kapanış yarışını formunu ilerleten Crime Partner'in kazanmasını bekliyorum. İyi şanslar.

