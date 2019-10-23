  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa > Yazarlar > Elenaz şanslı
Elenaz şanslı ERGUN ONARIR Elenaz şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.10.2019, 00:00

1.AYAK: Arapların 22 handikap kapışmasında Şahinsemih, Afacan, Ulubatur ve Sinanlı öncelikli isimler.
2.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 4 şartlı yarışında Gaddara, Heycanlı, Hidden Jewels, Makaracı Çocuk ve El Conquerador birincilik adaylarım.
3.AYAK: Arapların sentetikteki 5 şartlı yarışında Cankurtbey, Eser ve Rusdamat arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: Maiden yarışta formunu geliştiren Elenaz birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Çim pistteki 5 şartlı yarışta Spartaküs ve Uçanbey Han kuponlarda yer almalı. Mehmetzade sürprizde düşünülmeli.
6.AYAK: Kapanıştaki 19 şartlı yarışı kalabalık tutalım. Goods Warrior, Kekova, Serdar Khan, Geeta, Uçan Prenses ve Capo Comandante öncelikli tercihlerim.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN