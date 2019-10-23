1.AYAK: Arapların 22 handikap kapışmasında Şahinsemih, Afacan, Ulubatur ve Sinanlı öncelikli isimler.

2.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 4 şartlı yarışında Gaddara, Heycanlı, Hidden Jewels, Makaracı Çocuk ve El Conquerador birincilik adaylarım.

3.AYAK: Arapların sentetikteki 5 şartlı yarışında Cankurtbey, Eser ve Rusdamat arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: Maiden yarışta formunu geliştiren Elenaz birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Çim pistteki 5 şartlı yarışta Spartaküs ve Uçanbey Han kuponlarda yer almalı. Mehmetzade sürprizde düşünülmeli.

6.AYAK: Kapanıştaki 19 şartlı yarışı kalabalık tutalım. Goods Warrior, Kekova, Serdar Khan, Geeta, Uçan Prenses ve Capo Comandante öncelikli tercihlerim.