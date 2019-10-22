1.AYAK: 2 yaşlıların kum pistteki maiden yarışında Ateşin Alevi, Sonsuzum, Prince Anatolian ve Esram birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: İngilizlerin çimdeki 4 şartlı yarışında Direct Win, Kısas Beyi, Hesperos, Baba Cuvee ve Belenus arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Arap taylarının 15 handikap kapışmasında Miranbey, Tuanahanım ve Mihmanlı öncelikli isimler. Seyrantepe sürpriz yapabilir, dikkat!

4.AYAK: Dişi İngilizlerin kısa vade yarışında Dublin, Unchained Melody, Glen ve Puzzle arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışı formunu geliştiren Hakimşah'ın kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanıştaki 4 şartlı yarışta Komet, Bayçınar ve Kralarslan öne çıkıyor. Yoldaşhan ve Oğlum Burak yeri olanlara.