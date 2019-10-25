1.AYAK: Tayların çim pistteki uzun mesafeli 16 handikap kapışmasında Ashera, Çelikşah, Değerli ve Brave Air öncelikli isimler.

2.AYAK: Arapların çimdeki 15 handikap kapışmasını kalabalık tutalım. Caize, Kartal Kız, Şimşekkral, Yaramaz, Daloğlu ve Ateşhattı arasında düğüm çözülür.

3:AYAK: İngilizlerde Aly Wins, Empire Son, Flash Forward, Engel Yok ve İsmihan öne çıkıyor. Hayal Tufanı ve Winners Pride sürprizde düşünülmeli.

4.AYAK: 2 yaşlı tayların kupa mücadelesinde Secret Blood, Dark Master ve The Perfect Slow birincilik adaylarım.

5.AYAK: Arapların maiden yarışında Holigan ve Şaşkın çekişmesine Malibunun Oğlu da katılabilir.

6.AYAK: Kapanış koşusunu formunu geliştiren Güldürgüldür'ün kazanmasını bekliyorum.