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Anasayfa > Yazarlar > Güldürgüldür
Güldürgüldür ERGUN ONARIR Güldürgüldür ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 25.10.2019, 00:00

1.AYAK: Tayların çim pistteki uzun mesafeli 16 handikap kapışmasında Ashera, Çelikşah, Değerli ve Brave Air öncelikli isimler.
2.AYAK: Arapların çimdeki 15 handikap kapışmasını kalabalık tutalım. Caize, Kartal Kız, Şimşekkral, Yaramaz, Daloğlu ve Ateşhattı arasında düğüm çözülür.
3:AYAK: İngilizlerde Aly Wins, Empire Son, Flash Forward, Engel Yok ve İsmihan öne çıkıyor. Hayal Tufanı ve Winners Pride sürprizde düşünülmeli.
4.AYAK: 2 yaşlı tayların kupa mücadelesinde Secret Blood, Dark Master ve The Perfect Slow birincilik adaylarım.
5.AYAK: Arapların maiden yarışında Holigan ve Şaşkın çekişmesine Malibunun Oğlu da katılabilir.
6.AYAK: Kapanış koşusunu formunu geliştiren Güldürgüldür'ün kazanmasını bekliyorum.

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