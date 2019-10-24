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Anasayfa > Yazarlar > Bağrıyanık şanslı
Bağrıyanık şanslı ERGUN ONARIR Bağrıyanık şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24.10.2019, 00:00

1.AYAK: Çim pistteki 7 handikap kapışmasında War Reason, Hill Head, Al Uqsur, Gölcüklü ve Şirinyer Güzeli öne çıkan isimler. Nigella sürpriz yapabilir.
2.AYAK: Arapların çimdeki 16 handikap yarışını formunu üst düzeye taşıyan Bağrıyanık'ın kazanmasını bekliyorum.
3.AYAK: 2 yaşlı taylarda Elibar ve Çelikgüç öncelikle yazılmalı. Look Star ve Hard Flood yeri olanlarca işaretlenmeli.
4.AYAK: Maiden yarışta Criminal, İskender ve Fool Hardy öncelikli tercihlerim. King Pinto ve Magic Apple geniş oynayanlara.
5.AYAK: Yamaklara ait çim pistteki 4 yaşlı Arapların yarışında Süerdem, Cesurayak, Hanaylı ve Şanslı Kafkas kapışması yaşanacak.
6.AYAK: Arap taylarının kapanış koşusunda Esmergöz, Kara Dere, Özburgaz, Uluat, Zülfikaryeli ve Yücesoylu arasında düğüm çözülür.

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