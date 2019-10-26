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Anasayfa > Yazarlar > Drina kazanabilir
Drina kazanabilir ERGUN ONARIR Drina kazanabilir ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 26.10.2019, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 16 handikap yarışında Paramparça, Di Force, Rocky Fork Mnm, Filibeli ve Bavo Brao öne çıkıyor. Alfa Romeo ve Passo Doble daha sonra.
2.AYAK: Arapların 16 handikap kapışmasında Deniz Köpüğü, Kara Şövalye, Saray Cariyesi, Lolan Güzeli, Yücedağ ve Küürşatbaba arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Dişi tayların maiden yarışını formunu geliştiren Drina'nın kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: Çim pistteki kısa vade mukavemet koşusunda Turkish Legend ve Behramkale birlikte düşünülmeli.. Avukat sürpriz.
5.AYAK: 2 yaşlı tayların kısa vade yarışında Mr Nobody, Güvenimsin ve Loliş öncelikli isimler.
6.AYAK: Kapanışta Piece Of Fire, Bull Head, Baba Beyhan ve Runner Sun kapışması yaşanacak.

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