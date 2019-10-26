1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 16 handikap yarışında Paramparça, Di Force, Rocky Fork Mnm, Filibeli ve Bavo Brao öne çıkıyor. Alfa Romeo ve Passo Doble daha sonra.

2.AYAK: Arapların 16 handikap kapışmasında Deniz Köpüğü, Kara Şövalye, Saray Cariyesi, Lolan Güzeli, Yücedağ ve Küürşatbaba arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Dişi tayların maiden yarışını formunu geliştiren Drina'nın kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: Çim pistteki kısa vade mukavemet koşusunda Turkish Legend ve Behramkale birlikte düşünülmeli.. Avukat sürpriz.

5.AYAK: 2 yaşlı tayların kısa vade yarışında Mr Nobody, Güvenimsin ve Loliş öncelikli isimler.

6.AYAK: Kapanışta Piece Of Fire, Bull Head, Baba Beyhan ve Runner Sun kapışması yaşanacak.