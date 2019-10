1.AYAK: Arap taylarının çim pistteki 15 handikap kapışmasında Sabahan Gelin, Altın Suyu, Aydankız, Prenses Montana ve Gizemnaz öncelikli isimler.

2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Josephine ve Treacherous öne çıkan taylar. Ayrımsız kuponlarda yer almalı.

3.AYAK: "Eşref Somtürk" koşusunda Jack Sparrow, Padre Padrone, My Perfection ve Rampage arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: 2 yaşlıların "Çaldıran" koşusunu süper formda Call To Victory'nin kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli 15 handikapta Doğa Kanunu, In The Navy ve Volta kapışmasını izleyeceğiz. Calışkanhan ve Right Hunter geniş oynayanlara.

6.AYAK: Kapanışta Bye Bye Lullaby, İncibebek, Dak Paradise, Awareness, My Brayd ve Şirin Sultan birinciliğe daha yakın taylar.