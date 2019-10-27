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Anasayfa > Yazarlar > Call To Victory
Call To Victory ERGUN ONARIR Call To Victory ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.10.2019, 00:00

1.AYAK: Arap taylarının çim pistteki 15 handikap kapışmasında Sabahan Gelin, Altın Suyu, Aydankız, Prenses Montana ve Gizemnaz öncelikli isimler.
2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Josephine ve Treacherous öne çıkan taylar. Ayrımsız kuponlarda yer almalı.
3.AYAK: "Eşref Somtürk" koşusunda Jack Sparrow, Padre Padrone, My Perfection ve Rampage arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: 2 yaşlıların "Çaldıran" koşusunu süper formda Call To Victory'nin kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli 15 handikapta Doğa Kanunu, In The Navy ve Volta kapışmasını izleyeceğiz. Calışkanhan ve Right Hunter geniş oynayanlara.
6.AYAK: Kapanışta Bye Bye Lullaby, İncibebek, Dak Paradise, Awareness, My Brayd ve Şirin Sultan birinciliğe daha yakın taylar.

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