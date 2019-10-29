  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa > Yazarlar > Bennato şanslı
Bennato şanslı ERGUN ONARIR Bennato şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.10.2019, 00:00
1.AYAK: 2 yaşlı tayların çimdeki 14 handikap yarışında Yarış Beyi, Magician Gosha, Bay Bay Hepiniz, Önlenmez ve Holosko arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Maiden yarışta Ferhatbey, Dinero, Ateşin Alevi, Tear Of The Sun, No Control ve İntikam birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Çim pistteki 16 handikap yarışını formunu geliştiren Bennato'nun kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: Tayların kum pistteki 5 şartlı yarışında Bruce Wayne ve Beybora çekişmesine Bachelor Degrees de katılabilir.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta The Collector, Süperstar, Jahzara ve Iro Disa öne çıkan taylar. İplikçe ve Dimitra geniş oynayanlara.
6.AYAK: Dişi tayların kumdaki kapanış koşusunda Livadi, Sonesen ve Cerba öne çıkıyor. Begümtay sürprizde düşünülmeli. İyi şanslar.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN