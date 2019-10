1.AYAK: 2 yaşlı tayların çimdeki 14 handikap yarışında Yarış Beyi, Magician Gosha, Bay Bay Hepiniz, Önlenmez ve Holosko arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Maiden yarışta Ferhatbey, Dinero, Ateşin Alevi, Tear Of The Sun, No Control ve İntikam birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Çim pistteki 16 handikap yarışını formunu geliştiren Bennato'nun kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: Tayların kum pistteki 5 şartlı yarışında Bruce Wayne ve Beybora çekişmesine Bachelor Degrees de katılabilir.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta The Collector, Süperstar, Jahzara ve Iro Disa öne çıkan taylar. İplikçe ve Dimitra geniş oynayanlara.

6.AYAK: Dişi tayların kumdaki kapanış koşusunda Livadi, Sonesen ve Cerba öne çıkıyor. Begümtay sürprizde düşünülmeli. İyi şanslar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın