1.AYAK: Dişi Arap taylarının 5 şartlı yarışını kalabalık tutalım. Dalbastı, Demiryıldız, Yahyabey Gülü, Bukefalos, Calibe Tay ve Asilkardeş öncelikli tercihlerim.

2.AYAK: Maiden yarışta Arapman, Çağıran ve Cesurhalim öne çıkan taylar.

Güvenilirsultan ve Terapist yeri olanlarca düşünülmeli.

3.AYAK: İngilizlerin mukavemet yarışında Village Hoof, Drummer, Cloud Walker ve Öcal Tay öncelikli isimler. Trevi Fountain sürpriz yapabilir.

4.AYAK: Çimdeki kısa vade yarışta After Forever ve Demirbüken ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Kaftan, Ekiner, Canözgü, Galiçya ve Zengince çekişmesine Arslandikeni de katılabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışı formunu geliştiren Yalnız Şahin'in kazanmasını bekliyorum.

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