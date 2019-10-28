Giriş Tarihi: 28.10.2019, 00:00
1.AYAK: Dişi Arap taylarının 5 şartlı yarışını kalabalık tutalım. Dalbastı, Demiryıldız, Yahyabey Gülü, Bukefalos, Calibe Tay ve Asilkardeş öncelikli tercihlerim.
2.AYAK: Maiden yarışta Arapman, Çağıran ve Cesurhalim öne çıkan taylar.
Güvenilirsultan ve Terapist yeri olanlarca düşünülmeli.
3.AYAK: İngilizlerin mukavemet yarışında Village Hoof, Drummer, Cloud Walker ve Öcal Tay öncelikli isimler. Trevi Fountain sürpriz yapabilir.
4.AYAK: Çimdeki kısa vade yarışta After Forever ve Demirbüken ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Kaftan, Ekiner, Canözgü, Galiçya ve Zengince çekişmesine Arslandikeni de katılabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışı formunu geliştiren Yalnız Şahin'in kazanmasını bekliyorum.
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