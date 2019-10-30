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Anasayfa > Yazarlar > Bu Da Bator tek
Bu Da Bator tek ERGUN ONARIR Bu Da Bator tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.10.2019, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin çok uzun mesafeli 24 handikap kapışmasında Silk Road, Magnus, Farilyalı, Burakşah, Ganando Solo ve Görkem arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: İlk kez piste çıkan tayların 1 şartlı yarışında Captain Of The Sea, Your Eyes ve Baba Aron birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Dişi tayların "Nurullah Tolon" koşusunda La Querda, Latika, Folgore ve Legend Of Love kupaya daha yakın isimler. Ausrora sürpriz yapabilir.
4.AYAK: Sülünbike, Başaydın, Kocayürek, Belalı Tumbul ve Hürreis öne çıkan taylar. Özgünstone ve Çiftetelli yeri olanlara.
5.AYAK: Çimdeki 15 handikapta formunu üst düzeye taşıyan Bu Da Bator birinciliğin en güçlü adayı.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Eskayra ve Resurrection ayrımsız yazılmalı. Ryan Arel sürpriz.
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