1.AYAK: İngilizlerin çok uzun mesafeli 24 handikap kapışmasında Silk Road, Magnus, Farilyalı, Burakşah, Ganando Solo ve Görkem arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: İlk kez piste çıkan tayların 1 şartlı yarışında Captain Of The Sea, Your Eyes ve Baba Aron birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Dişi tayların "Nurullah Tolon" koşusunda La Querda, Latika, Folgore ve Legend Of Love kupaya daha yakın isimler. Ausrora sürpriz yapabilir.

4.AYAK: Sülünbike, Başaydın, Kocayürek, Belalı Tumbul ve Hürreis öne çıkan taylar. Özgünstone ve Çiftetelli yeri olanlara.

5.AYAK: Çimdeki 15 handikapta formunu üst düzeye taşıyan Bu Da Bator birinciliğin en güçlü adayı.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Eskayra ve Resurrection ayrımsız yazılmalı. Ryan Arel sürpriz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın