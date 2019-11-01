1.AYAK: Tayların çim pistteki uzun yarışında Atiba, Real King, Creed Boy ve Wolf Creek çekişmesine Doğa Kanunu da katılabilir.

2.AYAK: Arapların kumdaki 16 handikap kapışmasında Kevir, Zazahasan, Asteroid, Yurtyapan, Coşgel ve Ateşhattı birinciliğe daha yakın isimler.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin "Tulga Yüzatlı" koşusunda The Daughter Sun ve İrem Su ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: "Remazan Kaya" koşusunda çok atın şansı var. Fatih Ağa, Güstav, Bay Emir, Mavidalga ve Alderamin öncelikli tercihlerim.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışı ikincilikler serisini sonlandırmak isteyen Şaşkın'ın kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanıştaki satış koşusunda Şahin Tepesi, Rişvanoğlu ve Baltacı birincilik adaylarım.