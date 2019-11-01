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Anasayfa > Yazarlar > Şaşkın çok şanslı
Şaşkın çok şanslı ERGUN ONARIR Şaşkın çok şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 01.11.2019, 00:00

1.AYAK: Tayların çim pistteki uzun yarışında Atiba, Real King, Creed Boy ve Wolf Creek çekişmesine Doğa Kanunu da katılabilir.
2.AYAK: Arapların kumdaki 16 handikap kapışmasında Kevir, Zazahasan, Asteroid, Yurtyapan, Coşgel ve Ateşhattı birinciliğe daha yakın isimler.
3.AYAK: Dişi İngilizlerin "Tulga Yüzatlı" koşusunda The Daughter Sun ve İrem Su ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: "Remazan Kaya" koşusunda çok atın şansı var. Fatih Ağa, Güstav, Bay Emir, Mavidalga ve Alderamin öncelikli tercihlerim.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışı ikincilikler serisini sonlandırmak isteyen Şaşkın'ın kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanıştaki satış koşusunda Şahin Tepesi, Rişvanoğlu ve Baltacı birincilik adaylarım.

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