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Anasayfa > Yazarlar > Mutlu Çocuk tek
Mutlu Çocuk tek ERGUN ONARIR Mutlu Çocuk tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 02.11.2019, 00:00

1.AYAK: Arap taylarının çim pistteki 4 şartlı yarışında Kiyaset, Sukaya, Özburgaz,Eslem Sultan ve Esmergöz arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Kumdaki maiden yarışta formunu geliştiren Mutlu Çocuk birinciliğin önde gelen adayı. Risk almayı sevenler tek yazsın!
3.AYAK: Kısrakların çim pistteki kısa vade yarışında Amankaya, Evdegül, Malakka ve Madam Elli öncelikli isimler. Günyeli yeri olanlara.
4.AYAK: Tayların uzun mesafe 5 şartlı yarışında Big Farrier, My Pride, Trevi Fountain ve Değerli kuponlarda yer almalı. Have A Nice Trip sürprizde.
5.AYAK: Kumdaki kısa vade yarışta Hosli, Baldöker ve Urla Zamanı çekişmesi kazananı belirler.
6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Benligül, Şanslı Kafkas ve Ananiya öne çıkan isimler. Daimon daha sonra.

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