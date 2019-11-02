1.AYAK: Arap taylarının çim pistteki 4 şartlı yarışında Kiyaset, Sukaya, Özburgaz,Eslem Sultan ve Esmergöz arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Kumdaki maiden yarışta formunu geliştiren Mutlu Çocuk birinciliğin önde gelen adayı. Risk almayı sevenler tek yazsın!

3.AYAK: Kısrakların çim pistteki kısa vade yarışında Amankaya, Evdegül, Malakka ve Madam Elli öncelikli isimler. Günyeli yeri olanlara.

4.AYAK: Tayların uzun mesafe 5 şartlı yarışında Big Farrier, My Pride, Trevi Fountain ve Değerli kuponlarda yer almalı. Have A Nice Trip sürprizde.

5.AYAK: Kumdaki kısa vade yarışta Hosli, Baldöker ve Urla Zamanı çekişmesi kazananı belirler.

6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Benligül, Şanslı Kafkas ve Ananiya öne çıkan isimler. Daimon daha sonra.