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Anasayfa > Yazarlar > Banu Prenses
Banu Prenses ERGUN ONARIR Banu Prenses ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.11.2019, 00:00
1.AYAK: Arapların uzun mesafe 4 şartlı yarışında Olric, Maruf Tay, Peksoyunoğlu ve Babamenduh birincilik adaylarım.
2.AYAK: 14 Handikap kapışmasını kalabalık tutalım. My Cem, Sultanbatur, Haberpolat, Serdengeçer, Ferhal ve Uzun Bey daha şanslı isimler.
3.AYAK: Kısrakların 3 şartlı yarışında Kıvılcım, Hanaylı ve Perçin arasında birincilik düğümü çözülür.
4.AYAK: İngilizlerin 15 handikap kapışmasında Taşkesen, Gaudi, Babi, Count On You ve Büyük Ajiba öne çıkan isimler.
5.AYAK: Dişilerin maiden yarışını formunu geliştiren Banu Prenses'in kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 19 şartlı yarışında Million Dolar Man ve Power Of Angels öne çıkan taylar. İyi şanslar.
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