1.AYAK: Arapların uzun mesafe 4 şartlı yarışında Olric, Maruf Tay, Peksoyunoğlu ve Babamenduh birincilik adaylarım.

2.AYAK: 14 Handikap kapışmasını kalabalık tutalım. My Cem, Sultanbatur, Haberpolat, Serdengeçer, Ferhal ve Uzun Bey daha şanslı isimler.

3.AYAK: Kısrakların 3 şartlı yarışında Kıvılcım, Hanaylı ve Perçin arasında birincilik düğümü çözülür.

4.AYAK: İngilizlerin 15 handikap kapışmasında Taşkesen, Gaudi, Babi, Count On You ve Büyük Ajiba öne çıkan isimler.

5.AYAK: Dişilerin maiden yarışını formunu geliştiren Banu Prenses'in kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 19 şartlı yarışında Million Dolar Man ve Power Of Angels öne çıkan taylar. İyi şanslar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın