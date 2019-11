1.AYAK: Çim pistteki maiden yarışta Es Es Balcı, Last Impact, Oğlum Kürşad, Time To Involve ve Barth Boy birinciliğe yakın taylar.

2.AYAK: 4 şartlı yarışta Rubuco favorim. Gelişen formlarıyla Flash Forward ve Peramus sert rakip olur. Hayal Tufanı yeri olanlarca düşünülmeli.

3.AYAK: "Vali" koşusunda uygun bir grup bulan Semend kupaya gözünü dikti. Tek yazılabilir.

4.AYAK: Dişi Arap taylarının kupalı yarışında Aynişan ve Gurbet Ateşi ayrımsız yazılmalı.

5.AYAK: Arapların sentetikteki mukavemet yarışında Hakkak, Güldürgüldür, Neşetim ve Muhsin öncelikli isimler. Bağlam ve Sonemir geniş oynayanlara.

6.AYAK: Kapanıştaki 4 şartlı yarışta Proxy, Blue Victory, Winchester, World Fast, Has ve Longstar arasında düğüm çözülür.