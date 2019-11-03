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Anasayfa > Yazarlar > Semend kazanır
Semend kazanır ERGUN ONARIR Semend kazanır ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.11.2019, 00:00

1.AYAK: Çim pistteki maiden yarışta Es Es Balcı, Last Impact, Oğlum Kürşad, Time To Involve ve Barth Boy birinciliğe yakın taylar.
2.AYAK: 4 şartlı yarışta Rubuco favorim. Gelişen formlarıyla Flash Forward ve Peramus sert rakip olur. Hayal Tufanı yeri olanlarca düşünülmeli.
3.AYAK: "Vali" koşusunda uygun bir grup bulan Semend kupaya gözünü dikti. Tek yazılabilir.
4.AYAK: Dişi Arap taylarının kupalı yarışında Aynişan ve Gurbet Ateşi ayrımsız yazılmalı.
5.AYAK: Arapların sentetikteki mukavemet yarışında Hakkak, Güldürgüldür, Neşetim ve Muhsin öncelikli isimler. Bağlam ve Sonemir geniş oynayanlara.
6.AYAK: Kapanıştaki 4 şartlı yarışta Proxy, Blue Victory, Winchester, World Fast, Has ve Longstar arasında düğüm çözülür.

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