1.AYAK: Arapların uzun mesafeli 15 handikap kapışmasında Gülfem, Mavi Ateş, Buzul, Atom Saçan ve Özkara öncelikli isimler. Altınonur ve Tumbulyalaz yeri olanlara.

2.AYAK: Orta mesafe 5 şartlı yarışta Drongo, Kara Serseri ve Barikat öne çıkan taylar. Silver Cloud, Dem Dem ve Mapro geniş oynayanlara.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin 4 şartlı yarışında Kızım Nilay ve Lady Tulpar arasında kazanan belirlenir.

4.AYAK: Arap taylarının kısa vade yarışında Silvertay, Altındere ve Mihmanlı arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Çim pistteki sürat yarışında Gündoğarken ve Kalfalarbeyi birlikte düşünülmeli. Gökçe Efe bombayı patlatabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki dişilerin maiden yarışında İro Disa, Serseri Kız, Serap Girl ve Claire birincilik mücadelesi verecek taylar.