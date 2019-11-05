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Cazip program ERGUN ONARIR Cazip program ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 05.11.2019, 00:00

1.AYAK: Arapların uzun mesafeli 15 handikap kapışmasında Gülfem, Mavi Ateş, Buzul, Atom Saçan ve Özkara öncelikli isimler. Altınonur ve Tumbulyalaz yeri olanlara.
2.AYAK: Orta mesafe 5 şartlı yarışta Drongo, Kara Serseri ve Barikat öne çıkan taylar. Silver Cloud, Dem Dem ve Mapro geniş oynayanlara.
3.AYAK: Dişi İngilizlerin 4 şartlı yarışında Kızım Nilay ve Lady Tulpar arasında kazanan belirlenir.
4.AYAK: Arap taylarının kısa vade yarışında Silvertay, Altındere ve Mihmanlı arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: Çim pistteki sürat yarışında Gündoğarken ve Kalfalarbeyi birlikte düşünülmeli. Gökçe Efe bombayı patlatabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki dişilerin maiden yarışında İro Disa, Serseri Kız, Serap Girl ve Claire birincilik mücadelesi verecek taylar.

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