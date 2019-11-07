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Anasayfa > Yazarlar > Eser çok şanslı
Eser çok şanslı ERGUN ONARIR Eser çok şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 07.11.2019, 00:00

1.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında Çiğdem Çiçeği ve Ateş Karınca öncelikli isimler. Handecik, Aruztay, Sarrafın Umudu ve Sevgikız yeri olanlarca düşünülmeli.
2.AYAK: Kum pistteki uzun mesafe 16 handikapta Lozan, Battle Rhythm ayrımsız yazılmalı. Tek Dadaş düzeldi, dikkat!
3.AYAK: Arapların mukavemet yarışında Karaşövalye, eküri destekli Zekioğlum, Ugursel, Özçocuk ve Manilya birincilik adaylarım.
4.AYAK: Çim pistteki kısa vade yarışı formunu fit duruma getiren Eser'in kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: İngilizlerin 16 handikap kapışmasında Hayta, Güçlü Kız, You Never Know ve Bavo Brao arasında düğüm çözülür.
6.AYAK: Kapanıştaki 4 şartlı yarışta Türknur, Angeletta, Bana, Dökerliz, Çıldır Gölü ve Denizyıldızı kapışması kazananı belirler.

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