1.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında Çiğdem Çiçeği ve Ateş Karınca öncelikli isimler. Handecik, Aruztay, Sarrafın Umudu ve Sevgikız yeri olanlarca düşünülmeli.

2.AYAK: Kum pistteki uzun mesafe 16 handikapta Lozan, Battle Rhythm ayrımsız yazılmalı. Tek Dadaş düzeldi, dikkat!

3.AYAK: Arapların mukavemet yarışında Karaşövalye, eküri destekli Zekioğlum, Ugursel, Özçocuk ve Manilya birincilik adaylarım.

4.AYAK: Çim pistteki kısa vade yarışı formunu fit duruma getiren Eser'in kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: İngilizlerin 16 handikap kapışmasında Hayta, Güçlü Kız, You Never Know ve Bavo Brao arasında düğüm çözülür.

6.AYAK: Kapanıştaki 4 şartlı yarışta Türknur, Angeletta, Bana, Dökerliz, Çıldır Gölü ve Denizyıldızı kapışması kazananı belirler.