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Anasayfa > Yazarlar > Technique şanslı
Technique şanslı ERGUN ONARIR Technique şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.11.2019, 00:00

1.AYAK: Dişi tayların 3 şartlı yarışında Uçan Şimşek, Meis, Uçanborfo, Subike ve Kışmasalı arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Maiden yarışta formunu geliştiren Technique birinciliğin en güçlü adayı. Rakip yazacaklara Kind Of Grey'i öneririm.
3.AYAK: Dişilerin 16 handikap kapışmasında Stronger, Juno, Silver Arrow ve Flombayant birinciliğe daha yakın taylar.
4.AYAK: Kısrakların yarışında Öncüpınar, It May Rain ve Amankaya kapışması kazananı belirler.
5.AYAK: Arapların çim pistteki 16 handikap yarışında Sontoşur ve İzmir'den istim üzerinde giden Sinyor birlikte düşünülmeli.
6.AYAK: Çimdeki 19 şartlı yarışta Beyoğlu, Kekova, Capo Comandante, Cevhere, Hellbent ve Dream City öncelikli isimler. Grand Duchess ve Disparador yeri olanlara.

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