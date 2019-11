1.AYAK: Dişi tayların 3 şartlı yarışında Uçan Şimşek, Meis, Uçanborfo, Subike ve Kışmasalı arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Maiden yarışta formunu geliştiren Technique birinciliğin en güçlü adayı. Rakip yazacaklara Kind Of Grey'i öneririm.

3.AYAK: Dişilerin 16 handikap kapışmasında Stronger, Juno, Silver Arrow ve Flombayant birinciliğe daha yakın taylar.

4.AYAK: Kısrakların yarışında Öncüpınar, It May Rain ve Amankaya kapışması kazananı belirler.

5.AYAK: Arapların çim pistteki 16 handikap yarışında Sontoşur ve İzmir'den istim üzerinde giden Sinyor birlikte düşünülmeli.

6.AYAK: Çimdeki 19 şartlı yarışta Beyoğlu, Kekova, Capo Comandante, Cevhere, Hellbent ve Dream City öncelikli isimler. Grand Duchess ve Disparador yeri olanlara.