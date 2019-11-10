1.AYAK: Arapların çimdeki "LÖSEV" koşusunda Arslanturbo, Akkula, Şahinşevket ve Hilaleda birinciliğe daha yakın isimler. Alderamin sürprizde.

2.AYAK: "Barbar" koşusunda Juggernaut, Kuababa, Mister Ra, Aslı Gelin ve Zabun öne çıkan taylar.

3.AYAK: 2 yaşlı tayların "Şevket Belgin" koşusunda Florida Coast, Marakay ve Ginger Snap arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: "Yürüyen Köşk" koşusunda Burakşah, Invincible Baby ve Agera kapışması kazananı belirler.

5.AYAK: "Atıf Esenbel" koşusunu formunu fit duruma getiren Rhythm Divine birinciliğin en güçlü adayı.

6.AYAK: Sentetikteki tayların kapanış koşusunda Mühendis, Lucid, Lobo Negro ve Mugsy çekişmesi yaşanacak.