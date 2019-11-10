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Anasayfa > Yazarlar > Rhythm Divine
Rhythm Divine ERGUN ONARIR Rhythm Divine ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10.11.2019, 00:00

1.AYAK: Arapların çimdeki "LÖSEV" koşusunda Arslanturbo, Akkula, Şahinşevket ve Hilaleda birinciliğe daha yakın isimler. Alderamin sürprizde.
2.AYAK: "Barbar" koşusunda Juggernaut, Kuababa, Mister Ra, Aslı Gelin ve Zabun öne çıkan taylar.
3.AYAK: 2 yaşlı tayların "Şevket Belgin" koşusunda Florida Coast, Marakay ve Ginger Snap arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: "Yürüyen Köşk" koşusunda Burakşah, Invincible Baby ve Agera kapışması kazananı belirler.
5.AYAK: "Atıf Esenbel" koşusunu formunu fit duruma getiren Rhythm Divine birinciliğin en güçlü adayı.
6.AYAK: Sentetikteki tayların kapanış koşusunda Mühendis, Lucid, Lobo Negro ve Mugsy çekişmesi yaşanacak.

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