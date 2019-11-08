1.AYAK: Tayların sentetikteki 5 şartlı yarışında Oğlum Eren, Red Tornado, Honorable ve Tipitip öne çıkıyor. Efehalil yeri olanlara.

2.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Ulubatur ve Merih birlikte düşünülmeli.

3.AYAK: Arap taylarının kupalı yarışının kapatılmasını öneriyorum. Kralonur, Kralömer, Uçanbey Han ve Spartaküs öncelikli tercihlerim.

4.AYAK: 2 yaşlı tayların satış koşusunda Hemedan, Forte Sarp, Hoppala Ege, King Arter ve Hüsni birincilik adaylarım.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Buzdamlası, Kayakaması ve Küçüktunca öne çıkan taylar. Sarı Handan sürpriz yapabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki İngilizlerin 16 handikap yarışını formunu geliştiren Beyond Redemption'un kazanmasını bekliyorum.