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Anasayfa > Yazarlar > Son ayak tek
Son ayak tek ERGUN ONARIR Son ayak tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.11.2019, 00:00

1.AYAK: Tayların sentetikteki 5 şartlı yarışında Oğlum Eren, Red Tornado, Honorable ve Tipitip öne çıkıyor. Efehalil yeri olanlara.
2.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Ulubatur ve Merih birlikte düşünülmeli.
3.AYAK: Arap taylarının kupalı yarışının kapatılmasını öneriyorum. Kralonur, Kralömer, Uçanbey Han ve Spartaküs öncelikli tercihlerim.
4.AYAK: 2 yaşlı tayların satış koşusunda Hemedan, Forte Sarp, Hoppala Ege, King Arter ve Hüsni birincilik adaylarım.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Buzdamlası, Kayakaması ve Küçüktunca öne çıkan taylar. Sarı Handan sürpriz yapabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki İngilizlerin 16 handikap yarışını formunu geliştiren Beyond Redemption'un kazanmasını bekliyorum.

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