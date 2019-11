1.AYAK: 2 yaşlı tayların çim pistteki 14 handikap yarışında Mr Nobody, Hard Flood, Imposing Victory ve King Pinto öncelikli isimler. Çelikgüç yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin çim yarışında Ildır Beyi, Oğlum Murat, Emperor Sion, My Pride, Ağa Dadaş ve Ray Of Sunshine kapışması yaşanacak.

3.AYAK: Tayların "Kitvak" koşusunu formunu üst düzeye taşıyan Secret Lover'in kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.

4.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Ondörtşubat birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir

5.AYAK: Haskaraca, İradeliyıldız, Demirbars, Kırmızıbahçe, Hayta ve eslem Sultan öne çıkan taylar. Küşi ve Esila geniş oynayanlara.

6.AYAK: Dişilerin kapanış koşusunda Jak Vjetar, Pera, Körebe, Over All ve Miss Dadaş öne çıkıyor.