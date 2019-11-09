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Anasayfa > Yazarlar > 2 ayak tek yazılır
2 ayak tek yazılır ERGUN ONARIR 2 ayak tek yazılır ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.11.2019, 00:00

1.AYAK: 2 yaşlı tayların çim pistteki 14 handikap yarışında Mr Nobody, Hard Flood, Imposing Victory ve King Pinto öncelikli isimler. Çelikgüç yeri olanlara.
2.AYAK: İngilizlerin çim yarışında Ildır Beyi, Oğlum Murat, Emperor Sion, My Pride, Ağa Dadaş ve Ray Of Sunshine kapışması yaşanacak.
3.AYAK: Tayların "Kitvak" koşusunu formunu üst düzeye taşıyan Secret Lover'in kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.
4.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Ondörtşubat birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir
5.AYAK: Haskaraca, İradeliyıldız, Demirbars, Kırmızıbahçe, Hayta ve eslem Sultan öne çıkan taylar. Küşi ve Esila geniş oynayanlara.
6.AYAK: Dişilerin kapanış koşusunda Jak Vjetar, Pera, Körebe, Over All ve Miss Dadaş öne çıkıyor.

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