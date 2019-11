1.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında Run For Eslem, Estela, Des Rangila, Heads Above ve Foxie Lady birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: Kısrakların kum pistteki uzun mesafe 15 handikap yarışında Fırtına Toynok ve Hanaylı arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 3 şartlı yarışında Million Dolar Man, Lion Flag, Resurrection ve Gaudi öncelikli isimler. Has sürpriz.

4.AYAK: Arap taylarının yarışında Gizemnaz'a öncelik tanıyorum.

Rakip yazacaklara Ulubeyi ve Belalı Tumbul'u öneririm.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta The Best Buse, Seda Kızım, Rock And Roll, Gülpembe, İlham Kızım ve Sacred Zenyetta birincilik adaylarım.

6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Kunta Kinte, Ağa Batur ve Özgün Reis öne çıkan taylar.

