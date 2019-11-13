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Anasayfa > Yazarlar > Magnum Opus
Magnum Opus ERGUN ONARIR Magnum Opus ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.11.2019, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışında Aly Wins, Doğa Kanunu, Engel Yok ve Hayal Tufanı birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Tayların 16 handikap kapışmasında Viareggio, Time Out, World Fast, Trevi Fountain ve Derin Diyar öne çıkıyor. Creed Boy ve Szigetvar yeri olanlara.
3.AYAK: 5 şartlı yarışta Ganando Solo ve Rampage ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: Sentetikteki "Nur Kutnak" koşusunu usta jokeyi Karataş'la istim üstündeki Magnum Opus'un kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Josephine, Storm Ligt ve Smart Girl birinciliğe daha yakın taylar. The Best Simge sürpriz.
6.AYAK: Arapların çimdeki kapanış koşusunda Bawepir, Ultra, Aktuğ, Güldürgüldür, Oğulcanım ve Karagül Beyi öncelikli isimler.

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