1.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışında Aly Wins, Doğa Kanunu, Engel Yok ve Hayal Tufanı birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Tayların 16 handikap kapışmasında Viareggio, Time Out, World Fast, Trevi Fountain ve Derin Diyar öne çıkıyor. Creed Boy ve Szigetvar yeri olanlara.

3.AYAK: 5 şartlı yarışta Ganando Solo ve Rampage ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: Sentetikteki "Nur Kutnak" koşusunu usta jokeyi Karataş'la istim üstündeki Magnum Opus'un kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Josephine, Storm Ligt ve Smart Girl birinciliğe daha yakın taylar. The Best Simge sürpriz.

6.AYAK: Arapların çimdeki kapanış koşusunda Bawepir, Ultra, Aktuğ, Güldürgüldür, Oğulcanım ve Karagül Beyi öncelikli isimler.