1.AYAK: Arapların kum pistteki 16 handikap yarışında Kara Atik, Dünür ve Atom Saçan öncelikli isimler. Mahzunkral ve Altınonur geniş oynayanlara.

2.AYAK: Çim pistteki mukavemet yarışında Lyudmila, Rex, Afbri ve Imbarco öne çıkan taylar. Baby Rich ve Batumi sürprizde düşünülmeli.

3.AYAK: İngilizlerin 5 şartlı yarışını formunu geliştiren Boogeyman birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

4.AYAK: Dişi tayların yarışında Ceylincan, Royal Chick ve Luna Lovegood arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Maiden yarışta Kerem Eyle, Fearless Flame, Hakimşah ve The Colector birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki İngilizlerin çim yarışında Cambaz, Serdar Khan, Captain Cemo, Basralı ve Barış kapışması yaşanacak.