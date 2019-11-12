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Anasayfa > Yazarlar > Boogeyman tek
Boogeyman tek ERGUN ONARIR Boogeyman tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.11.2019, 00:00

1.AYAK: Arapların kum pistteki 16 handikap yarışında Kara Atik, Dünür ve Atom Saçan öncelikli isimler. Mahzunkral ve Altınonur geniş oynayanlara.
2.AYAK: Çim pistteki mukavemet yarışında Lyudmila, Rex, Afbri ve Imbarco öne çıkan taylar. Baby Rich ve Batumi sürprizde düşünülmeli.
3.AYAK: İngilizlerin 5 şartlı yarışını formunu geliştiren Boogeyman birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
4.AYAK: Dişi tayların yarışında Ceylincan, Royal Chick ve Luna Lovegood arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: Maiden yarışta Kerem Eyle, Fearless Flame, Hakimşah ve The Colector birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki İngilizlerin çim yarışında Cambaz, Serdar Khan, Captain Cemo, Basralı ve Barış kapışması yaşanacak.

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