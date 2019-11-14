  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa > Yazarlar > Mestan Efe şanslı
Mestan Efe şanslı ERGUN ONARIR Mestan Efe şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.11.2019, 00:00

1.AYAK: Arapların çim pistteki 17 handikap kapışmasında Egenin Aslanı, Muhsin, Uğursel, Cesurayak ve Sontoşur öne çıkıyor. Lizardon ve Şanslı Kafkas yeri olanlara.
2.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında Oğlum Murat, April Blessing, Invisible Woman ve Galvatron çekişmesine Goldmark da katılabilir.
3.AYAK: Maiden yarışta Criminal ve Theia birinciliğe daha yakın taylar.
4.AYAK: Dişi tayların kısa vade yarışında Glabella, Always Lucy ve Navona öncelikli isimler. Asdoper ve Bosnalı Kız geniş oynayanlarca düşünülmeli.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışı formunu geliştiren Mestan Efe'nin kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanış koşusunda My Pride, Have A Nice Trip, Yahyahan, Varolhan, Değerli ve Run For Rüya birincilik adaylarım.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN