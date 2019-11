1.AYAK: Arapların çim pistteki 17 handikap kapışmasında Egenin Aslanı, Muhsin, Uğursel, Cesurayak ve Sontoşur öne çıkıyor. Lizardon ve Şanslı Kafkas yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında Oğlum Murat, April Blessing, Invisible Woman ve Galvatron çekişmesine Goldmark da katılabilir.

3.AYAK: Maiden yarışta Criminal ve Theia birinciliğe daha yakın taylar.

4.AYAK: Dişi tayların kısa vade yarışında Glabella, Always Lucy ve Navona öncelikli isimler. Asdoper ve Bosnalı Kız geniş oynayanlarca düşünülmeli.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışı formunu geliştiren Mestan Efe'nin kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanış koşusunda My Pride, Have A Nice Trip, Yahyahan, Varolhan, Değerli ve Run For Rüya birincilik adaylarım.