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Anasayfa > Yazarlar > Silver Arrow
Silver Arrow ERGUN ONARIR Silver Arrow ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.11.2019, 00:00

1.AYAK: Arap taylarının 15 handikap kapışmasında Başaydın, Özgünstone, Holigan, Çiftetelli ve Kurtuluşbey birincilik adaylarım.
2.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 16 handikap yarışında Longstar, Atiba ve Carrot öncelikli isimler. Wolf Creek sürpriz yapabilir.
3.AYAK: "Hasan Polat" koşusunda After Forever, Kreacher, Padre Padrone ve Lupo Uno çekişmesine Katma Değer de katılabilir.
4.AYAK: Çim pistteki 5 şartlı yarışta Anakın, Bratislava, Steel Man ve King Artur öne çıkan taylar. Ağerı Kasırgası ve Bazillion geniş oynayanlara.
5.AYAK: Maiden yarışta Çeviksoy, Karabahçeli ve Fotokızı öne çıkan taylar. Orijinli daha sonra.
6.AYAK: Dişi tayların kapanış koşusunu formunu geliştiren Silver Arrow'un kazanmasını bekliyorum.

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