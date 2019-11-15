1.AYAK: Arap taylarının 15 handikap kapışmasında Başaydın, Özgünstone, Holigan, Çiftetelli ve Kurtuluşbey birincilik adaylarım.

2.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 16 handikap yarışında Longstar, Atiba ve Carrot öncelikli isimler. Wolf Creek sürpriz yapabilir.

3.AYAK: "Hasan Polat" koşusunda After Forever, Kreacher, Padre Padrone ve Lupo Uno çekişmesine Katma Değer de katılabilir.

4.AYAK: Çim pistteki 5 şartlı yarışta Anakın, Bratislava, Steel Man ve King Artur öne çıkan taylar. Ağerı Kasırgası ve Bazillion geniş oynayanlara.

5.AYAK: Maiden yarışta Çeviksoy, Karabahçeli ve Fotokızı öne çıkan taylar. Orijinli daha sonra.

6.AYAK: Dişi tayların kapanış koşusunu formunu geliştiren Silver Arrow'un kazanmasını bekliyorum.