1.AYAK: 2 yaşlıların çim pistteki 5 şartlı yarışında King Of Utkun, Starry Night, Mr Nobody ve King Pinto birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: Arap taylarının 5 şartlı yarışında Mehmetzade, Benli Sultan, Demirhasan ve Sevdam arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Kum pistteki kısa vade yarışı formunu geliştiren Grayocean'ın kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: Çimdeki maiden yarışta Ateş Karınca, Terapist ve Çiğdem Çiçeği öne çıkan taylar.

5.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında ilk şansı Madam Elli'ye veriyorum. Evdegül, Esanadolu, Sinyor ve Günışığı rakip olarak değerlendirilmeli.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Benligül, Su Melek ve Ellibeş öncelikli isimler. Landing ve Arslandikeni sürprizde düşünülmeli.