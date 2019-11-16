  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa > Yazarlar > Grayocean şanslı
Grayocean şanslı ERGUN ONARIR Grayocean şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.11.2019, 00:00

1.AYAK: 2 yaşlıların çim pistteki 5 şartlı yarışında King Of Utkun, Starry Night, Mr Nobody ve King Pinto birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: Arap taylarının 5 şartlı yarışında Mehmetzade, Benli Sultan, Demirhasan ve Sevdam arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Kum pistteki kısa vade yarışı formunu geliştiren Grayocean'ın kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: Çimdeki maiden yarışta Ateş Karınca, Terapist ve Çiğdem Çiçeği öne çıkan taylar.
5.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında ilk şansı Madam Elli'ye veriyorum. Evdegül, Esanadolu, Sinyor ve Günışığı rakip olarak değerlendirilmeli.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Benligül, Su Melek ve Ellibeş öncelikli isimler. Landing ve Arslandikeni sürprizde düşünülmeli.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN