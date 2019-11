1.AYAK: Maiden yarışta Kingdom Of Fire, My Champion, Bozdağ Beyi, Last Impact, Filandoz ve Erkarslan birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: Dişi tayların çim pistteki 4 şartlı yarışında Altın Suyu, Subike, Aynira, Petekkan, Ezelim ve Uzuncuk Çiçeği birincilik adaylarım.

3.AYAK: 2 yaşlı tayların "Sakarya" koşusunu hedef yapan Prokopi'nin kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: Dişi İngilizlerin "Ayasofya" koşusunda Peri Lina ve Iskra ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: İngilizlerin çim pistteki sürat yarışında Bu Da Bator ve Samothraki birlikte düşünülmeli.

6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Cevhere, Maicon, Peramus King Mage ve Lucid birincilik mücadelesi verecek taylar.