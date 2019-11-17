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Anasayfa > Yazarlar > Prokopi kazanır
Prokopi kazanır ERGUN ONARIR Prokopi kazanır ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.11.2019, 00:00

1.AYAK: Maiden yarışta Kingdom Of Fire, My Champion, Bozdağ Beyi, Last Impact, Filandoz ve Erkarslan birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: Dişi tayların çim pistteki 4 şartlı yarışında Altın Suyu, Subike, Aynira, Petekkan, Ezelim ve Uzuncuk Çiçeği birincilik adaylarım.
3.AYAK: 2 yaşlı tayların "Sakarya" koşusunu hedef yapan Prokopi'nin kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: Dişi İngilizlerin "Ayasofya" koşusunda Peri Lina ve Iskra ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: İngilizlerin çim pistteki sürat yarışında Bu Da Bator ve Samothraki birlikte düşünülmeli.
6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Cevhere, Maicon, Peramus King Mage ve Lucid birincilik mücadelesi verecek taylar.

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