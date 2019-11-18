1.AYAK: Araplarda Başkaynak, Gülenyüz, Keleşhan, Lüleburgaz, Mezithaber ve Feyat Baba öncelikli isimler. Urla Destanı ve Asarcıklı yeri olanlara.

2.AYAK: Maiden yarışta Catastrophe, Bartuefe, Dağların Dansı, Catch The Breeze ve Kosova Ateşi öne çıkan taylar.

Lady Perfect ve Your Eyes geniş oynayanlara.

3.AYAK: Arap taylarının 3 şartlı yarışında Karaçetinöne çıkıyor. Egemenbey de ihmale gelmez.

4.AYAK: Kısa vade yarışta Star Force ve Village Hoof birlikte düşünülmeli.

Kilosu ağır Kara Hisar sürprizde düşünülmeli.

5.AYAK: 2 yaşlıların 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Kuzey Yağmuru'nun kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanıştaki 17 handikapta Kırcaali, Körebe, Rockabye, Journalist, Taşkesen ve Oğlum Barış birincilik adaylarım. İyi şanslar.

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