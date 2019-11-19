1.AYAK: Maiden yarışta Yıldızlı Aslan, Serseri Kız, Deli Tahir, Ferhatbey ve Taluzek birinciliğe daha yakın taylar. Black Eagle yeri olanlara.

2.AYAK: Arapların 17 handikap kapışmasında Zübeyir, Albunea ve Alyayla öncelikli isimler. Dilber Gülü sürprizde düşünülmeli.

3.AYAK: 2 yaşlı taylarda Hakeemoğlu, Mars, Drongo ve Kara Duman arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli "Taşköprü" koşusunu formunu geliştiren King Serkan'ın kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Bölünen maidende Alperenhan, Ocean Power ve Texas Ranger birincilik mücadelesi verecek taylar.

6.AYAK: Arap taylarının kapanıştaki 4 şartlı yarışında Öktem, Atılgan Kuruş, O Bir Reis ve Pokerci kapışması kazananı belirler.