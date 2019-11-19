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Anasayfa > Yazarlar > King Serkan tek
King Serkan tek ERGUN ONARIR King Serkan tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.11.2019, 00:00

1.AYAK: Maiden yarışta Yıldızlı Aslan, Serseri Kız, Deli Tahir, Ferhatbey ve Taluzek birinciliğe daha yakın taylar. Black Eagle yeri olanlara.
2.AYAK: Arapların 17 handikap kapışmasında Zübeyir, Albunea ve Alyayla öncelikli isimler. Dilber Gülü sürprizde düşünülmeli.
3.AYAK: 2 yaşlı taylarda Hakeemoğlu, Mars, Drongo ve Kara Duman arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli "Taşköprü" koşusunu formunu geliştiren King Serkan'ın kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Bölünen maidende Alperenhan, Ocean Power ve Texas Ranger birincilik mücadelesi verecek taylar.
6.AYAK: Arap taylarının kapanıştaki 4 şartlı yarışında Öktem, Atılgan Kuruş, O Bir Reis ve Pokerci kapışması kazananı belirler.

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