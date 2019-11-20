1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafe 21 handikap yarışını kapatmak gerekiyor. Carrot, Scifo, eküri destekli Invincible Baby, Volta, Spread The Joy ve Burakşah öncelikli tercihlerim.

2.AYAK: 4 şartlı yarışta Winchester, Blue Viçtory, Gaddara, Harput Rüzgarı ve El Conquerador arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Dişi tayların 5 şartlı yarışında Secret Eagle, Queen Lily ve Çirçuz kapışması kazananı belirler.

4.AYAK: Bölünen maiden yarışta Tuğtekinbey ve Baypatron ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Arap taylarının 5 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Kamus'un kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanıştaki 4 şartlı yarışta Şahin tepesi, Özpar, Cankurtbey ve Budakhan birinciliğe daha yakın isimler.