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Anasayfa > Yazarlar > Kamus kazanabilir
Kamus kazanabilir ERGUN ONARIR Kamus kazanabilir ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.11.2019, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafe 21 handikap yarışını kapatmak gerekiyor. Carrot, Scifo, eküri destekli Invincible Baby, Volta, Spread The Joy ve Burakşah öncelikli tercihlerim.
2.AYAK: 4 şartlı yarışta Winchester, Blue Viçtory, Gaddara, Harput Rüzgarı ve El Conquerador arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Dişi tayların 5 şartlı yarışında Secret Eagle, Queen Lily ve Çirçuz kapışması kazananı belirler.
4.AYAK: Bölünen maiden yarışta Tuğtekinbey ve Baypatron ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Arap taylarının 5 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Kamus'un kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanıştaki 4 şartlı yarışta Şahin tepesi, Özpar, Cankurtbey ve Budakhan birinciliğe daha yakın isimler.

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