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Anasayfa > Yazarlar > Win The West
Win The West ERGUN ONARIR Win The West ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.11.2019, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafe 16 handikap kapışmasında Congenial Son, Urla Zamanı, Lord Of Time, Power By Fire ve Varolhan birincilik adaylarım.
2.AYAK: Arap taylarının 14 handikap yarışında Cömertoğlu, Harun Baba, Haskaraca ve Bay Uçan arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Dişi tayların 4 şartlı yarışında Winner Dancer, Asdoper, Bosnalı Kız ve Derin Damla kapışması kazananı belirler.
4.AYAK: Kısa vade yarışı formunu üst düzeye taşıyan Win The West'in kolay kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Arapların kısa vade yarışında Romeo, Ağapersen ve Rusdamat birinciliğe daha yakın isimler.
6.AYAK: 2 yaşlıların kapanıştaki maiden yarışında Demre, Neos ve Burning Rose birincilik mücadelesi verecek taylar.

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