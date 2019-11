Win The West

1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafe 16 handikap kapışmasında Congenial Son, Urla Zamanı, Lord Of Time, Power By Fire ve Varolhan birincilik adaylarım.

2.AYAK: Arap taylarının 14 handikap yarışında Cömertoğlu, Harun Baba, Haskaraca ve Bay Uçan arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Dişi tayların 4 şartlı yarışında Winner Dancer, Asdoper, Bosnalı Kız ve Derin Damla kapışması kazananı belirler.

4.AYAK: Kısa vade yarışı formunu üst düzeye taşıyan Win The West'in kolay kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Arapların kısa vade yarışında Romeo, Ağapersen ve Rusdamat birinciliğe daha yakın isimler.

6.AYAK: 2 yaşlıların kapanıştaki maiden yarışında Demre, Neos ve Burning Rose birincilik mücadelesi verecek taylar.