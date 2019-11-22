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Anasayfa > Yazarlar > Baba Avcı şanslı
Baba Avcı şanslı ERGUN ONARIR Baba Avcı şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.11.2019, 00:00

1.AYAK: Arapların 16 handikap yarışı çekişmeli geçmeye aday. Canım Mira, Çetinsu, Abher, Deniz Köpüğü, Rengül ve Tuğalp öncelikli tercihlerim. Boraltan ve Efeberk yeri olanlara.
2.AYAK: İngilizlerin 5 şartlı yarışında formunu geliştiren Grand Zoff ve Eldorado ayrımsız kuponlarda yer almalı.
3.AYAK: "Fethiye" koşusunda Princess Di, Gold Foot ve Seventh Sense arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: 2 yaşlı tayların kısa vade yarışını formunu üst düzeye taşıyan Baba Avcı'nın bir kez daha kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Maiden yarışta Tilgarimo, Güçlükaya, Çağkar, ve Son Fırtına öne çıkan taylar. Ondörtşubat ve Özgürlük sürpriz bekleyenlere.
6.AYAK: Kapanışta Jinet, Türknur, Denizyıldızı, Dream Soldier ve Mctamer öne çıkan taylar.

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