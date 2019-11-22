1.AYAK: Arapların 16 handikap yarışı çekişmeli geçmeye aday. Canım Mira, Çetinsu, Abher, Deniz Köpüğü, Rengül ve Tuğalp öncelikli tercihlerim. Boraltan ve Efeberk yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin 5 şartlı yarışında formunu geliştiren Grand Zoff ve Eldorado ayrımsız kuponlarda yer almalı.

3.AYAK: "Fethiye" koşusunda Princess Di, Gold Foot ve Seventh Sense arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: 2 yaşlı tayların kısa vade yarışını formunu üst düzeye taşıyan Baba Avcı'nın bir kez daha kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Maiden yarışta Tilgarimo, Güçlükaya, Çağkar, ve Son Fırtına öne çıkan taylar. Ondörtşubat ve Özgürlük sürpriz bekleyenlere.

6.AYAK: Kapanışta Jinet, Türknur, Denizyıldızı, Dream Soldier ve Mctamer öne çıkan taylar.