  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa > Yazarlar > Alata çok şanslı
Alata çok şanslı ERGUN ONARIR Alata çok şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 26.11.2019, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin orta mesafe 16 handikap kapışmasında Unchained Melody, Freesia, Rumet, Kızım Nilay ve Imagine Perest birinciliğe yakın arıkanlar.
2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Demrecan, Neslitan, Kudrethanım ve Sakarya Ateşi birincilik mücadelesi verecek taylar.
3.AYAK: Arapların yamaklara ait yarışında Özayberk, Yurdakul ve Arayekyi ayrımsız yazılmalı. Çakırali ve Kara Atikyeri olanlarca düşünülmeli.
4.AYAK: 2 yaşlı dişi tayların yarışını formunu geliştiren Alata'nın kolay kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Hayırlı Kız, Eceser ve Öz Nuray öne çıkan dişi taylar. Gel Gayri ve Aşkcan geniş oynayanlara.
6.AYAK: Kapanıştaki 14 handikapta Öktem, Çakar Şah, Daşçı Poyraz ve Derdiyok öncelikli tercihlerim. Pist kralı sürprizde.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN