1.AYAK: İngilizlerin orta mesafe 16 handikap kapışmasında Unchained Melody, Freesia, Rumet, Kızım Nilay ve Imagine Perest birinciliğe yakın arıkanlar.

2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Demrecan, Neslitan, Kudrethanım ve Sakarya Ateşi birincilik mücadelesi verecek taylar.

3.AYAK: Arapların yamaklara ait yarışında Özayberk, Yurdakul ve Arayekyi ayrımsız yazılmalı. Çakırali ve Kara Atikyeri olanlarca düşünülmeli.

4.AYAK: 2 yaşlı dişi tayların yarışını formunu geliştiren Alata'nın kolay kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Hayırlı Kız, Eceser ve Öz Nuray öne çıkan dişi taylar. Gel Gayri ve Aşkcan geniş oynayanlara.

6.AYAK: Kapanıştaki 14 handikapta Öktem, Çakar Şah, Daşçı Poyraz ve Derdiyok öncelikli tercihlerim. Pist kralı sürprizde.